Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае, пострадали 7 человек

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением при движении по улице Новосодовой в Березниках и съехал в кювет, где транспортное средство упало набок. Травмы различной степени тяжести получили двое детей и пять взрослых, находившихся в салоне. Об этом сообщил мэр города Алексей Казаченко .

Он подчеркнул, что пострадавших доставили в травматологическое отделение 1-го корпуса краевой больницы Вагнера. После осмотра пассажиров отправили на амбулаторное лечение.

Пермские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в пресс-службе краевого СК, водитель автобуса во время движения нарушил скоростной режим, что привело к аварии.

Расследование уголовного дела и установление обстоятельств ДТП взяла под свой контроль прокуратура. В пресс-службе ведомства уточнили, что автобус следовал по маршруту Березники — Усолье.

Сегодня же стало известно о смертельной аварии с польским автобусом на трассе в Венгрии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. На месте погибли 12 человек, 10 получили травмы различной степени тяжести.