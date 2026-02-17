На Чукотке из-за непогоды сорвало крышу у жилого дома
Чукотку накрыла лютая метель — в Анадыре из-за непогоды перестал ходить общественный транспорт, а занятия в школах отменили. Глава округа Сергей Спицын в своем телеграм-канале заявил, что совершил объезд по городу, чтобы зафиксировать все повреждения.
«Убедились, что центральные улицы очищаются, техника работает», — написал он.
Он уточнил, что от непогоды сильно пострадал дом на Партизанской улице — у него сорвало крышу. Единственному жильцу, который высказал желание на пункт временного размещения, предоставили однокомнатную квартиру.
Официальный канал города предупредил жителей, что занятия в школах отменяются из-за метели. Администрация призвала горожан не выходить из дома без необходимости.
Местная жительница Василиса рассказала 360.ru, что больницы продолжили работать.
«Дети учатся дистанционно. Женщинам в основном актировали день. Мы дома. Экстренные врачи на местах», — подчеркнула она.
Житель дома с сорванной крышей показал на видео последствия ЧП. Мужчина иронично отметил, что теперь через дыру можно вылезать на улицу и загорать на шезлонге.
Ранее сильные снегопады прошли в Москве. Из-за метели в столичных аэропортах задержали пять рейсов.