На Чукотке из-за непогоды сорвало крышу у жилого дома

Чукотку накрыла лютая метель — в Анадыре из-за непогоды перестал ходить общественный транспорт, а занятия в школах отменили. Глава округа Сергей Спицын в своем телеграм-канале заявил, что совершил объезд по городу, чтобы зафиксировать все повреждения.

«Убедились, что центральные улицы очищаются, техника работает», — написал он.

Он уточнил, что от непогоды сильно пострадал дом на Партизанской улице — у него сорвало крышу. Единственному жильцу, который высказал желание на пункт временного размещения, предоставили однокомнатную квартиру.

Официальный канал города предупредил жителей, что занятия в школах отменяются из-за метели. Администрация призвала горожан не выходить из дома без необходимости.

Местная жительница Василиса рассказала 360.ru, что больницы продолжили работать.