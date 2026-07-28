На Чукотке четыре человека пропали на моторной лодке на озере Красном

На Чукотке приступили к поискам четырех человек, пропавших на моторной лодке на озере Красном 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента гражданской защиты и противопожарной службы округа.

Информация о пропавших поступила в систему 112 накануне, 28 июля. Двое мужчин и две женщины отправились на лодке в Анадырь с остановкой в селе Краснено, но до пункта назначения не добрались и перестали выходить на связь.

Поиски в акватории реки Анадырь не принесли результатов, сейчас спасатели обследуют озеро Красное. Работы осложняются погодными условиями.

Ранее стало известно, что в Якутии пропали четыре пассажира лодки, перевернувшейся на реке Алдан. Один пассажир доплыл до берега и позвал на помощь.