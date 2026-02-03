На бывшего бухгалтера алкогольного холдинга повесили долг в 782 млн рублей

Baza: долг в 782 млн повесили на бухгалтера компании в России после увольнения

Спустя шесть лет после увольнения бывшая бухгалтер алкогольного холдинга неожиданно оказалась должницей 782 миллионов рублей. Как утверждает женщина, ее подставили. Подробности сообщил телеграм-канал Baza .

Елена (имя изменено, — прим. ред.) работала в компании с 2014 по 2016 год, занимаясь бухгалтерским сопровождением и составлением налоговых деклараций.

Она не была штатным сотрудником и не имела права подписи или доступа к счетам, только сдавала отчетность. В 2015 году компания столкнулась с проблемами: против нее возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и акцизов.

«Пока шло следствие, Лена уволилась. А спустя четыре года у оперативников к ней появились вопросы по новому уголовному делу. Женщина сперва выступала в качестве свидетеля и была уверена, что ей ничего не грозит», — уточнил источник канала.

Вскоре ее статус изменился на обвиняемую. Суд установил, что она намеренно, по требованию начальства, составляла неверную налоговую отчетность. Например, занизила данные в декларации, указав, что компания отгрузила четыре тысячи литров спирта вместо 71 тысячи. Это позволило ей уменьшить сумму акциза более чем на 33 миллиона рублей.

Налоговая служба подала на Елену и финансового директора компании гражданский иск на сумму более 700 миллионов рублей. В него вошли все неоплаченные акцизы, налоги, пени и штрафы.

В мае 2024 года суд полностью удовлетворил требование и арестовал все счета Елены. При этом женщина отмечает, что с 2018 года живет как вдова с ребенком на иждивении. Такой огромный долг ей не выплатить, а процедуру банкротства не провести.

Бухгалтер обвиняет в произошедшем бывшего руководителя. По данным Baza, у него уже есть долг в два миллиарда рублей по аналогичным делам. Сейчас алкогольная компания находится в стадии банкротства.

Ранее в Ленинградской области осудили главного бухгалтера спортивной школы города Кириши за растрату более 10 миллионов рублей. Фигурантка использовала свое служебное положение для хищения бюджетных средств.