Главного бухгалтера из Ленобласти осудили за растрату более 10 миллионов рублей

В Ленинградской области за растрату более 10 миллионов рублей осуждена главный бухгалтер спортивной школы города Кириши. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным пресс-службы СУ СК России по Ленинградской области, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года фигурантка использовала свое служебное положение для хищения бюджетных средств. Деньги предназначались для оплаты труда работников спортивной школы, где работала обвиняемая.

Суд признал женщину виновной в растрате в особо крупном размере. На судебном заседании она полностью признала свою вину. В результате ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет.