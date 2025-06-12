На борту упавшего в Индии Boeing находились 242 человека

На борту потерпевшего крушение самолета Air India находились 242 человека. Эту информацию подтвердила полиция Индии, сообщил ТАСС.

По данным правоохранителей, пассажирский Boeing 787 Dreamliner с 242 пассажирами на борту рухнул у аэропорта Ахмадабада в Гуджарате. Воздушное судно направлялось из Ахмадабада в Лондон.

Авиавласти Индии уточнили, что на борту потерпевшего крушение самолета находились два пилота и 10 бортпроводников. Экипаж подал аварийный сигнал всего через несколько секунд после взлета, согласно сведениям Flightradar24.

О крушении пассажирского самолета в Индии стало известно днем 12 июня. На место выехали экстренные службы.