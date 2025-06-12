Пассажирский самолет разбился в Индии

News18: у аэропорта Ахмадабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмадабада на западе Индии. Об этом сообщает индийский телеканал News18 .

Лайнер направлялся в Лондон с 130 пассажирами на борту. Вскоре после взлета он потерпел крушение.

Над местом падения самолета поднимается густой дым. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла недалеко от района Меганинагар.

«Пожарная бригада выехала на место, мобилизуются группы экстренного реагирования. Власти пока не подтвердили причину аварии», — сообщили журналисты.

Полиция перекрыла движение в районе ЧП, сообщил RT. К месту аварии прибыло множество машин скорой помощи.

Ранее самолет с 20 пассажирами разбился в американском штате Теннесси. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в больницу.