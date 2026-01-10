На борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Ереван, в полете произошло возгорание ручной клади. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, речь идет о рейсе 3F324 авиакомпании FlyOne Armenia. Возгорание произошло на подлете к Еревану: у одного из пассажиров загорелась сумка с личными вещами. Очевидцы сообщили, что бортпроводники оперативно локализовали огонь, применив три огнетушителя.

Предварительно, источником возгорания стал пауэрбанк, находившийся в сумке. Точные обстоятельства произошедшего уточняются.

Пострадавших нет, изменения маршрута не потребовалось. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Ереван.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково усилил состав операционных служб из-за непогоды в Санкт-Петербурге и сложной ситуации, связанной с аномальным снегопадом в московском авиаузле.