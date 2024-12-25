На борту разбившегося в Казахстане самолета были россияне

Минтранс Казахстана: на борту упавшего самолета было 16 граждан России

На борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета находились 16 граждан России. Об этом сообщил Минтранс республики.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в самолете также были 37 граждан Азербайджана и три гражданина Киргизии.

В АТОР ранее в среду заявили, что не располагают данными о клиентах российских туроператоров на борту упавшего воздушного судна.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный, разбился 25 декабря недалеко от города Актау. В самолете находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Возможной причиной крушения летательного аппарата назвали столкновение со стаей птиц.

Поступила информация о двенадцати выживших в результате авиакатастрофы. Их доставили в больницу Мангистауской области.