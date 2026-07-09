СК: на берегу Енисея нашли тело девочки, вероятно, одной из пропавших в Кызыле

Тело девочки, которая может оказаться одной из пропавших в Кызыле 1 июля, нашли на берегу Енисея. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Тыва.

Тело обнаружили в районе села Сукпак Кызылского района. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, будут проводить опознание.

Две 12-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля. Они вышли из дома по улице Буренской, и вскоре перестали выходить на связь. Их телефоны нашли на берегу протоки Енисея, а в 300-400 метрах обнаружили обувь одной из школьниц.

Следователи предположили, что дети могли утонуть. Также разрабатывались версии противоправных действий и суицида.

В поисках задействовали сотни человек. Местная шаманка написала в соцсетях, что пропавших удерживают в одном из домов. Местные жители среди ночи ворвались туда, но никого не нашли.