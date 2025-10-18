На Бали на вилле нашли обнаженное тело россиянина

На индонезийском острове Бали нашли тело гражданина России. Об этом написало местное издание Detik .

«Бали потрясла новость о находке тела гражданина России. <…> Полиция пока не может провести вскрытие, ожидая разрешения от семьи», — сообщило издание.

Тело обнаружил персонал виллы, на которой проживал россиянин. Когда его обнаружили, он был полностью обнажен и лежал на полу лицом вниз, сообщил изданию начальник местной полиции. Мужчина умер примерно за два дня до обнаружения тела. Признаков насилия на теле не обнаружили, кроме небольшой раны на правом виске.

Полиция ожидает разрешения от семьи на вскрытие, а также проверяет записи камер видеонаблюдения.

В начале октября в лесу в Бразилии обнаружили тело пропавшего три месяца назад россиянина. Он направлялся к смотровой площадке Виста-Чинеза 9 июня, но внезапно прекратил выходить на связь.