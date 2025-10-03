Пропавшего в Бразилии российского туриста нашли мертвым спустя три месяца

Российского туриста обнаружили погибшим в бразильском лесу после более чем трех месяцев поисков. Об этом сообщило британское издание The Sun .

В Рио-де-Жанейро 33-хлетний Денис Копанев прибыл для отдыха и планировал поездку в Сан-Паулу, где собирался встретиться другом из США. Он направлялся к смотровой площадке Виста-Чинеза 9 июня, но внезапно прекратил выходить на связь.

Тревогу после прекращения контакта поднял американский друг россиянина. Местные власти немедленно организовали масштабную поисковую операцию.

Тело туриста нашли только 30 сентября в густом лесном массиве парка Тижука. Причины гибели россиянина в Бразилии пока устанавливаются.

