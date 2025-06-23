На Байкале спасли мужчину и его дочь, которых унесло на надувном матрасе

На Байкале спасатели вернули к берегу мужчину и его десятилетнюю дочь, которых унесло ветром в поселке Култук. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Отец и дочь находились на надувном матрасе. Их отнесло от берега почти на полкилометра. Спасатели догнали их на судне и отвезли на берег. Погрузили на борт и сам матрас.

МЧС рекомендовало отдыхающим не использовать матрасы, круги, покрышки и баллоны на водоемах, где есть сильное течение, а в экстренных ситуациях незамедлительно звонить 101 или 112.

Ранее похожие чувства испытали трое туристов на озере Торе-Холь в Туве. Их унесло на матрасе на середину акватории. Спас мужчин владелец местной базы отдыха, доплывший до них на лодке. После этого прибывшие на место сотрудники МЧС провели с незадачливыми отдыхающими профилактическую беседу.