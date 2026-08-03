Лодка перевернулась на реке в Якутии, погибли два человека

В результате ЧП с моторной лодкой на реке Амге в Якутии погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Всего в лодке находились три человека. Одному мужчине удалось спастись.

По факту гибели двух человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о повлекшем по неосторожности смерть двух лиц нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в нетрезвом виде.

В ведомстве напомнили, что катание на лодках требует соблюдения правил и мер безопасности.

Ранее два маломерных судна столкнулись в акватории реки Амур в Хабаровском крае. Предварительно, в лодку с пятью отдыхающими врезался катер.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. В результате ЧП погиб один человек.