Лыжник провалился под лед Ладожского озера и погиб

В акватории Ладоги в Лахденпохском районе Карелии спортсмен-лыжник угодил под лед. Об этом сообщил телеграм-канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

«Дежурная смена поисково-спасательного отряда городе Приозерска получила информацию о пропаже мужчины, который ушел на лыжную прогулку на лед Ладожского озера от острова Кильпола», — заявили в ведомстве.

Во время поисков специалисты обнаружили полынью, в которую провалился спортсмен. Тело погибшего извлекли из воды, после чего передали правоохранителям.

Ранее похожая история случилась в Новосибирске. Ребенок оказался без присмотра взрослых и провалился в полынью Оби. После происшествия правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело погибшего еще не нашли.