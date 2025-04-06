На Алтае мужчина устроил стрельбу и забросал полицейских самодельной взрывчаткой

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Алтайского края, который попытался забросать полицейских самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Вечером 5 апреля 2025 года в селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель открыл огонь из самодельного огнестрельного оружия по односельчанину.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако он начал оказывать активное сопротивление и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества», — отметили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи осматривают место происшествия, проводят обыски в доме подозреваемого и в жилище и изымают взрывчатые вещества и боеприпасы. В ближайшее время они отправят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пьяный житель Москвы напал на беременную супругу. Он набросился на женщину с ножом и ранил ее в ногу, а после попытался задушить. На вызов прибыли сотрудники полиции, однако мужчина оказал сопротивление и начал угрожать им убийством.