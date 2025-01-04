Против напавшего на беременную жену жителя Москвы возбудили дело
Пьяный житель Москвы напал на беременную супругу. Он набросился на женщину с ножом и ранил ее в ногу, а после попытался задушить. Об этом заявили в пресс-службе столичного СК.
О конфликте между супругами в квартире на улице Теплый Стан ранее сообщила Baza. По информации Telegram-канала, мужчина выстрелил избраннице в живот, а потом совершил попытку суицида. Однако эта версия не подтвердилась.
По официальным данным, подозреваемый орудовал ножом. На вызов прибыли сотрудники полиции, однако мужчина оказал сопротивление и начал угрожать им убийством. Полицейскому пришлось применить табельное оружие.
Агрессивного жителя столицы госпитализировали в одну из больниц. Потерпевшую также доставили в медицинское учреждение. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Предварительно, ребенок тоже не пострадал.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела за покушение на убийство женщины в состоянии беременности и за посягательство на жизнь сотрудника полиции. С места случившегося изъяли орудие преступления.
Ранее в Чувашии бывший заключенный в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя, который раньше работал в правоохранительных органах. Мотивом стала месть.