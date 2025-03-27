МЖД предупредила о задержках поездов из-за ЧП на Савеловском направлении

Поезда на Савеловском направлении следуют с задержкой в графике из-за упавшего дерева на участке Лобня — Катуар. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«В настоящее время пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону области следуют с отклонением от графика из-за ранее приостановленного движения на участке Лобня — Катуар в связи с падением дерева на контактную сеть», — заявили в ведомстве.

В 08:20 движение возобновили. На время пребывания поездов МЦД-1 ситуация не повлияла. В МЖД отметили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика.

Очевидцы в беседе с 360.ru подтвердили задержку поездов. Один из них прождал электричку на станции МЦД Долгопрудная 20 минут. Цифровой информатор не показывал, когда она приедет.