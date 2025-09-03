МЖД предупредила о задержках поездов из-за атаки дронов в Ростовской области

Отправляющиеся с юга в Москву поезда задержатся из-за происшествия на участке Россошь — Лихая в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Максимальное время отклонения от графика до 4,5 часов. На вокзалах организовано информирование пассажиров», — заявили в ведомстве.

На Киевском, Белорусском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах выделили дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся рейсов. Сотрудники РЖД делают все возможное, чтобы сократить время опоздания поездов.

Ранее временно исполняющий обязанности Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на участке железной дороги в регионе нарушилась работа контактной сети. ЧП произошло в результате атаки беспилотников.

Как отметили в пресс-службе РЖД, примерно 30 поездов задержали в связи со случившемся. Электроснабжение уже восстановили.