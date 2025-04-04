МЖД показала видео падения мужчины под поезд на Павелецком вокзале
Представители Московской железной дороги опубликовали видео момента падения мужчины с платформы на Павелецком вокзале. Запись появилась в официальном Telegram-канале компании.
«Ориентировочно в 20:45 3 апреля при посадке пассажиров в поезд № 25 Москва — Воронеж один из граждан, проходя по платформе, потерял сознание и упал между вагоном стоящего поезда и платформой», — пояснили в пресс-службе.
Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Отправление поезда задержали на 35 минут.
В МЖД призвали пассажиров обращаться в медпункт при недомогании. При этом если самочувствие ухудшилось во время пути, то об этом можно сообщить по связи «пассажир-машинист» или поездной бригаде.
Ранее женщина в московском метро толкнула своего знакомого на прибывающий электропоезд. Мужчина серьезно пострадал и попал в больницу. Его знакомую задержали полицейские.