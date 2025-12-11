Мыши-нелегалы оккупировали ЖК «Румянцево Парк» в Москве

«Мыши у нас есть, а может быть, это крысы, я не специалист. В нашей секции находится мусорокамера и страдают квартиры, которые граничат с мусорокамерй на первом этаже. Мыши постоянно бегают по потолку. В соседней квартире по полу. Началось это с похолоданием на улице. В этих двух квартирах проживают шесть детей», — рассказала жительница Людмила.

По ее словам, собственники квартир сами вскрывали потолок и ставили ловушки, вызывали УК, все фиксировали на видео и составляли акт, однако управляющая компания отказалась подписывать документ.

«В одной квартире, где по потолку мыши гуляют, это началось с августа. А в соседней квартире, где мыши по полу гуляют, там постоянно на протяжении четырех лет», — добавила Людмила.

Жительница Ольга рассказала, что одна из активных соседок «наехала» на УК документами, согласно которым они не имеют права не подписать акт.

«УК вынуждена была подписать. После этого только началась действия. Но они совершено не эффективные — разбросали отраву и начали бетонировать дыры. Но мыши (крысы) поползут вверх по вентиляциям и так далее», — сказала Ольга.

Ранее биолог Михаил Воробьев назвал классические методы самыми эффективными в борьбе с мышами. Речь идет об отравленных приманках, мышеловках и котах.