Биолог Воробьев рекомендовал использовать традиционные способы для борьбы с мышами

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал RT , какие методы помогут избавиться от мышей в частном доме. По его словам, самыми эффективными остаются классические способы: отравленные приманки, мышеловки и кот.

Эксперт подчеркнул, что найти лазейки, через которые грызуны проникают в помещение, довольно сложно из-за их маленького размера. Он посоветовал использовать фонарик и тщательно осмотреть все укромные уголки.

Как пояснил специалист, мыши являются частью экосистемы, но соседство с ними может вынудить человека принять защитные меры, особенно при длительном отсутствии дома. Биолог рекомендовал хранить припасы в стеклянных банках с завинчивающимися крышками или в кастрюле с закрывающейся крышкой.