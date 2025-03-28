Бьет по больной лапе. Жители Омска пожаловались на соседа, издевающегося над своей собакой

Житель одного из многоквартирных домов в Омске регулярно избивает своего пса. Животное часами скулит почти каждый день. Об этом 360.ru рассказала соседка мужчины Анастасия.

По словам девушки, она проживает этажом выше хозяина собаки. Он подобрал дворнягу щенком, однако методы воспитания питомца вызвали вопросы у окружающих.

«Долгое время мы постоянно слышали визг пса, по которому было понятно, что с с ним происходит что-то плохое. Пытались поговорить с соседом, но на контакт он не пошел», — пояснила Анастасия.

Позже жители дома заметили, что у пса травмирована лапа. Его хозяин заявил, что животное попало под машину, но соседи сомневаются в правдивости этой версии. К тому же появилось видео с камеры домофона, на котором видно, что мужчина действительно жестоко обращается с питомцем.

«Он бьет собаку именно с той стороны, где у нее больная лапа, кричит», — подчеркнула Анастасия.

Увидев кадры, девушка сразу отправилась к соседу. Он объяснил свое поведение тем, что пес не слушается и справляет нужду в квартире. При этом выгуливают животное только раз в день, заметила собеседница 360.ru.

Анастасия добавила, что сосед арендует квартиру с девушкой, которую другие жители дома неоднократно видели с гипсом и различными травмами.

«Я буду обращаться к участковому и писать заявление. Также предложила забрать собаку и подыскать ей других хозяев, но он категорически отказался», — сказала жительница Омска.

Ранее москвичи пожаловались на соседку, державшую девять кошек в захламленной квартире. Женщина морила питомцев голодом и не ухаживала за ними.