«Мы шли по трупам»: волонтеры забрали выживших собак и кошек из ростовского приюта

Огромное количество трупов погибших кошек нашли ростовские зоозащитники в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области. Как рассказала 360.ru волонтер Алена, они прибыли на место, чтобы забрать выживших животных.

По ее словам, владеющая приютом Татьяна Макарова разрешила им войти в помещение.

«Мы шли по трупам животных. То есть не наступить на труп было невозможно. Весь первый этап в разложившихся в разной степени трупах кошек», — заявила Алена.

Она добавила, что ночь не пережила еще одна собака. Утром ее нашли мертвой.

«Дальше мы прошли в вольеры. В каждом вольере — по несколько трупов собак. Одна собака ела другую. Вокруг полчища крыс. На втором этаже — дохлый енот и мертвые птицы в клетках», — добавила собеседница 360.ru.

Алена не исключила, что кошки умерли от вирусного заболевания — лейкопении, — но это не объясняет причину смерти собак и других животных. Она подчеркнула, что владелица приюта ответить, почему погибло столько подопечных, не смогла.

«На вопросы она отвечает продуманно, но ничего лишнего старается не говорить. Пусть теперь с ней разбираются следователи», — добавила волонтер.

По ее словам, из приюта забрали только одну собаку, а на утро запланировали раздачу еще 10 кошек. Алена добавила, что рассчитывает на то, что освободившиеся из вольеров животные не загрызут друг друга.

В областном главке МВД сообщили, что начали проверку по жалобе о жестоком обращении с животными в одном из приютов Аксайского района. По итогам мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.

Собственную проверку после обнаружения трупов животных начала областная прокуратура.