МВД возбудило дело после аварии с пятью погибшими в Домодедове

Полицейские возбудили уголовное дело после аварии в Домодедове, в результате которой погибли пять человек, сообщила пресс-служба МВД по Московской области. Речь идет о части 5 статьи 264 УК — нарушение ПДД и эксплуатация транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.
Смертельная авария случилась на 175-м километре дороги А-107 в Домодедове. Следователи установили, что водитель Lada не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Легковушку протаранил мощный грузовик Scania — от машины практически ничего не осталось. В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров Lada.
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