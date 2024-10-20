МВД возбудило дело после аварии с пятью погибшими в Домодедове

Полицейские возбудили уголовное дело после аварии в Домодедове, в результате которой погибли пять человек, сообщила пресс-служба МВД по Московской области. Речь идет о части 5 статьи 264 УК — нарушение ПДД и эксплуатация транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.