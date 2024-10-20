«Ладу» разорвало на части. Появились фото смертельного ДТП с фурой в Домодедове

МВД опубликовало фото с места ДТП в Домодедове, где погибли пять человек

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области/Пресс-служба МВД

Смертельное ДТП произошло на 175-м километре трассы А-107 в Домодедове. Фото с места происшествия опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отечественная Lada вылетела на «встречку», где ее протаранил грузовик Scania. Легковушку разорвало на части.

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли», — уточнили в полиции.

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области/Пресс-служба МВД

На место происшествия выехали спецслужбы. Водителям посоветовали выбирать пути объезда, учитывая сложную ситуацию на дороге.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском. Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser Prado потерял управление и вылетел с проезжей части. Автомобиль опрокинулся, а водитель и пассажир вылетели из салона и умерли от полученных травм. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

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