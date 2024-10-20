Смертельное ДТП произошло на 175-м километре трассы А-107 в Домодедове. Фото с места происшествия опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Отечественная Lada вылетела на «встречку», где ее протаранил грузовик Scania. Легковушку разорвало на части.
«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли», — уточнили в полиции.
На место происшествия выехали спецслужбы. Водителям посоветовали выбирать пути объезда, учитывая сложную ситуацию на дороге.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском. Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser Prado потерял управление и вылетел с проезжей части. Автомобиль опрокинулся, а водитель и пассажир вылетели из салона и умерли от полученных травм. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.
«Ладу» разорвало на части. Появились фото смертельного ДТП с фурой в Домодедове
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