«Ладу» разорвало на части. Появились фото смертельного ДТП с фурой в Домодедове

МВД опубликовало фото с места ДТП в Домодедове, где погибли пять человек

На место происшествия выехали спецслужбы. Водителям посоветовали выбирать пути объезда, учитывая сложную ситуацию на дороге.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском. Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser Prado потерял управление и вылетел с проезжей части. Автомобиль опрокинулся, а водитель и пассажир вылетели из салона и умерли от полученных травм. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.