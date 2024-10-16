МВД сообщило причину недоступности сайтов

Сайты Министерства внутренних дел России недоступны из-за обрыва линии связи. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В настоящее время сайты, входящие в АПК „Официальный интернет-сайт МВД России“, не функционируют по независящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», — написала Волк.
Она сообщила, что специалисты работают над устранением неполадок.
Сайты МВД перестали открываться 15 октября около 16:00. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак сообщила, что в работе ресурсов наблюдаются сбои. Неполадки фиксировали во многих регионах России.
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