МВД сообщило причину недоступности сайтов

Сайты Министерства внутренних дел России недоступны из-за обрыва линии связи. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время сайты, входящие в АПК „Официальный интернет-сайт МВД России“, не функционируют по независящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», — написала Волк.

Она сообщила, что специалисты работают над устранением неполадок.

Сайты МВД перестали открываться 15 октября около 16:00. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак сообщила, что в работе ресурсов наблюдаются сбои. Неполадки фиксировали во многих регионах России.