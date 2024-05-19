МВД Словакии проверит версию о сообщниках стрелявшего в Фицо | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 18:27 МВД Словакии проверит версию о сообщниках стрелявшего в Фицо Полиция Словакии проверит версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один Wang Lili / XinHua / globallookpress / Global Look Press

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У писателя, активиста либеральной партии Юрая Цинтулы, стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, могли быть сообщники. Такую версию начали проверять следователи, сообщило РИА «Новости».

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток уточнил агентству, что спустя пару часов после покушения у подозреваемого исчезла вся история в его аккаунте в соцсети Facebook*. Записи удалил не он и не его жена.

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из оружия после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая. Пострадавшего политика на вертолете привезли в больницу в Банск-Бистрицу.

Позже писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула признался, что выстрелил в Фицо из политических побуждений.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.