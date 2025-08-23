МВД рассказало о мошенничестве в Google Meet

Мошенники начали активно убеждать людей перейти на общение через Google Meet. После того как их основной канал связи заблокировали, преступные группы не прекратили деятельность, а стали искать новые способы контакта с жертвами. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сейчас наблюдаются два основных тренда: резко выросло количество мошеннических звонков с международных номеров через обычную сотовую связь — на 83%, а также началось тестирование альтернативных приложений для обхода блокировок. Среди них отмечают FaceTime и мессенджер Max, однако, основным способом связи становится Google Meet.

Преступники выбирают эту платформу из-за двух причин: во-первых, получить информацию от американской компании для расследования уголовных дел крайне сложно, что защищает их коммуникации, во-вторых, приложение уже предустановлено на большинстве смартфонов с Android, поэтому не нужно долго убеждать человека установить неизвестное приложение.

