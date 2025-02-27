МВД подтвердило новости о наезде певца Буйнова на пенсионерку

Полицейские подтвердили 360.ru информацию о том, что певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье. Авария произошла около 18:00 в Апрелевке.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Lexus, совершил наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая с разрывом связки госпитализирована», — сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки правоохранители примут решении в соответствии с законом.

Изначально об аварии с участием артиста сообщил Telegram-канал Mash. Администратор певца Елена Козырь заявила, что не слышала таких новостей.