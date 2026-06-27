МВД: пьяный иностранец без прав насмерть сбил пешехода в Ленобласти
Смертельная авария произошла в Мшинском садоводческом массиве Лужского района Ленобласти. Подробности сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.
Согласно данным ведомства, 58-летний иностранец, лишенный права управления автомобилем, сел за руль минивэна «Фольксваген Шаран» в состоянии алкогольного опьянения.
Под колеса машины попал 52-летний мужчина, переходивший дорогу. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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