МВД опровергло взрыв автомобиля на Рябиновой улице в Москве

Автомобиль загорелся сегодня утром на парковке у административного здания на Рябиновой улице в Москве. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что белая машина сильно дымится со стороны капота и лобового стекла. Из-за ЧП в автомобиле выбило окна, на кузове заметны следы гари.

Пресс-служба столичного МЧС подтвердила 360.ru, что спасатели потушили возгорание. Обошлось без пострадавших.

По словам очевидца, в момент ЧП в машине никого не было. Площадь пожара составила порядка пяти квадратных метров. Соседние автомобили не пострадали.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что распространенная в Сети информация о взрыве автомобиля на территории Западного административного округа столицы не соответствует действительности.

«Возгорание транспортного средства 2001 года выпуска ликвидировано. Пострадавших нет», — указала она.