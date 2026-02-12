Автомобиль взорвался на Рябиновой улице в Москве

Взрыв прогремел на парковке в Можайском районе Москвы. Предварительно, взорвалась машина на Рябиновой улице, сообщил источник 360.ru.

На место выехали экстренные службы.

«Загорание машины по всей площади на парковке», — отметил источник.

Свидетель ЧП рассказал 360.ru, что в машине никого не было. Сейчас автомобиль тушат пожарные. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила пять квадратных метров.

Другой очевидец сообщил, что хлопок произошел после того, как автомобиль загорелся изнутри. Из-за пожара в машине выбило стекла.

«Я стоял прямо за ней и увидел, что она задымилась. Вызвал пожарных», — уточнил он.

Ранее в Павлово-Посадском городском округе загорелось одноэтажное здание точки общепита. Причиной ЧП стал взрыв газового баллона. До приезда спасателей огонь перекинулся на соседние продуктовые магазины.

Пожарные, несмотря на порывистый ветер и сильное задымление, локализовали и потушили возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.