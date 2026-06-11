МВД не установило личность погибшего в ДТП в Екатеринбурге ребенка

МВД по Свердловской области продолжает устанавливать личность погибшего в аварии с автобусом ребенка в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых, его слова привело РИА «Новости» .

«Сотрудники полиции личности погибших и пострадавших людей установили, за исключением погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет», — сказал Горелых.

По его словам, до прибытия кареты скорой помощи скончались женщина по фамилии Бекетова, мужчина по фамилии Сонин и еще одна женщина по фамилии Соколова.

Руководитель пресс-службы добавил, что водитель автобуса работал в транспортной компании на основании трудового договора с 6 марта. Он прибыл в Екатеринбург 8 февраля.

Следственный комитет в рамках расследования задержал директора транспортной компании и водителя автобуса. СК считает, что водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, что спровоцировало аварии и наезд на пешеходов.