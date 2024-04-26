МВД изъяло миллионы рублей при расследовании дела о Hydra | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 17:54 МВД изъяло миллионы рублей при расследовании дела о Hydra МВД России изъяло 350 миллионов рублей по делу о даркнет-площадке Hydra РИА «Новости»

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Российские и белорусские силовики в рамках расследования незаконной деятельности даркнет-площадки Hydra изъяли у участников преступного сообщества, занимавшегося в том числе торговлей наркотиками, более 350 миллионов рублей. Об этом сообщило МВД Медиа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что участники преступного сообщества вкладывали полученные незаконным путем доходы в предметы роскоши и недвижимость. Эти объекты находятся в Московском регионе, на Кубани, в Ленобласти и других регионах России.

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Правоохранители возбудили уголовное дела по статьям об организации преступного сообщества и сбыте наркотиков. Обыски проходили не только в России, но и на территории Белоруссии.

В рамках уголовных дел задержаны три человека. Одного из основателей даркнет-площадки, Дмитрия Павлова, арестовали еще весной 2022 года.