Задержан третий фигурант дела по работе даркнет-платформы Hydra | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 15:32 Задержан третий фигурант дела по работе даркнет-платформы Hydra МВД: в России задержали еще одного фигуранта по делу даркнет-платформы Hydra РИА «Новости»

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В России задержали еще одного фигуранта дела, связанного с работой даркнет-платформы Hydra. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Задержанный в ходе проведенных мероприятий подозреваемый стал его третьим фигурантом. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Дело по деятельности интернет-платформы расследует совместная российско-белорусская группа. Hydra функционировала в даркнете, предоставляя доступ к незаконным товарам и услугам, в числе к маркетплейсам наркоторговцев.

Возбудили целый ряд уголовных дел. Специалисты провели обыски, в ходе которых изъяли свыше 200 электронных носителей информации, сумму более 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы.

По данным следствия, преступники вкладывали заработанные криминальным путем деньги в дорогие машины, предметы роскоши и разную недвижимость.