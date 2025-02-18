Мужчины попытались догнать улетавший лайнер в новосибирском аэропорту

В Новосибирске двое мужчин, опоздавших на посадку, попытались догнать готовящийся к отлету самолет. Ради этого они включили кнопку пожарной сигнализации и выбежали на стоянку лайнеров, сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, мужчины 37 и 42 лет опоздали на рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Братск. Посадка на их самолет Embraer 170 закончилась, но пассажиры попытались во что бы то ни стало пробраться на борт.

Когда сотрудники авиаперевозчика отказались открывать гейт, один из мужчин нажал кнопку пожарной сигнализации. После этого пассажиры выбежали к стоянке, но их задержали сотрудники службы безопасности аэропорта.

В отношении мужчин составили протоколы по административной статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

Ранее в Польше совершил экстренную посадку самолет с россиянами, которые летели из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Борт компании AlMasria Universal Airlines сел в Познани из-за неблагоприятных метеоусловий.