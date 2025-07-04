Мужчины отравили тигрицу и ее тигрят, чтобы отомстить за съеденную корову

Трое жителей штата Карнатака накормили ядом тигрицу и ее четырех детенышей. Мужчины таким образом отомстили за растерзанную корову, сообщило IANS.

Полицейские быстро установили личности всех подозреваемых. Все они оказались уроженцами деревни Коппа. Мужчины рассказали, что тигрица задрала корову по кличке Кенчи, которая принадлежала одному из них.

После этого мстители придумали план, как расквитаться с тиграми. Мужчины специально купили пестициды и добавили их в тушу коровы. На следующий день они отдали тигрице и ее детенышам отравленное мясо. Друзья были рады смерти хищников и даже устроили в честь этого праздник.

В ходе расследования полиция успела задержать отца одного из мужчин, который решил признаться в расправе над тиграми, чтобы защитить сына.

Ранее тигры растерзали девять человек рядом с заповедником Тадоба-Андхари. За одно нападение хищники расправились сразу с тремя жительницами деревни Мендхамал.