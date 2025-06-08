Мужчину затянуло в сливную трубу на юге Москвы

Вечером 8 июня мужчину затянуло в сточную трубу на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП на Пролетарском проспекте поступила в экстренную службу в 18:37. Очевидцы сообщили о тонущем в реке Чертановке человеке.

Потерпевшего, которого затянуло в трубу, до прибытия на место случившегося спасателей удерживали на поверхности неравнодушные люди.

Сотрудникам спасательной службы удалось деблокировать мужчину из ливневой решетки. Ему потребовалась помощь медиков. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС достали упавшего в колодец пенсионера в Стаханове в ЛНР.