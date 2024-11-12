Мужчину спасли из горящей квартиры в Москве

Квартира-студия вспыхнула в московском поселении Внуковское на Омской улице. Источник 360.ru сообщил, что пострадал один человек, его эвакуировали из здания и передали медикам.
Врачи скорой пытались реанимировать пациента, а затем отправили его в больницу. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна.
Как уточнил источник, загоревшаяся квартира находится на пятом этаже дома. Огонь охватил 50 квадратных метров площади, горели личные вещи жильца и мебель. Открытое пламя уже потушили.
Ранее два человека погибли в пожаре на Душинской улице в Москве. Их тела нашли среди полыхающего мусора.
Почти 5 тысяч заявок на регистрацию брака в 2025 году подали в Подмосковье
За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек
Свыше 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января
Программу на тему семейных ценностей провели в библиотеке в Балашихе
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел встречу с жителями в Балашихе
Общественная палата Мытищ отправила гумпомощь в зону СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте