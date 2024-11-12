Мужчину спасли из горящей квартиры в Москве

Источник 360.ru: при пожаре в доме на Омской улице в Москве пострадал человек

Квартира-студия вспыхнула в московском поселении Внуковское на Омской улице. Источник 360.ru сообщил, что пострадал один человек, его эвакуировали из здания и передали медикам.

Врачи скорой пытались реанимировать пациента, а затем отправили его в больницу. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна.

Как уточнил источник, загоревшаяся квартира находится на пятом этаже дома. Огонь охватил 50 квадратных метров площади, горели личные вещи жильца и мебель. Открытое пламя уже потушили.

Ранее два человека погибли в пожаре на Душинской улице в Москве. Их тела нашли среди полыхающего мусора.