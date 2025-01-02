Мужчину с травмой руки вывезли вертолетом с траулера близ Магадана

В Магадане спасатели МЧС России на вертолете эвакуировали пострадавшего с рыболовного траулера в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мужчина получил травму руки, ему потребовалась госпитализация. Корабль находился в 90 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 вылетели спасатели и врачи.
Специалисты десантировались на палубу. Затем пострадавшего с травмой руки подняли на борт вертолета и доставили в больницу. Его состояние неизвестно.
Ранее спасатели МЧС отправились на подмогу группе путешественников, застрявших на снегоходах в районе горного массива Вачкажец в Камчатском крае. Экстренные службы вызволят из снежного плена троих взрослых и двух маленьких детей.
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