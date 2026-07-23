Мужчину осудят за смертельную поножовщину у метро «Сокол»

Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство у станции «Сокол». Перед судом предстанет 27-летний мужчина, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«Перед судом предстанет 27-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступлений по статьям „Убийство“ и „Покушение на убийство двух лиц“», — прокомментировали в прокуратуре.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направили в суд.

Конфликт между обвиняемым и его двумя знакомыми случился 4 марта. Мужчина два раза ранил ножом одного потерпевшего в область жизненно важных органов, другому же он нанес не менее девяти ударов. Один из пострадавших скончался на месте, второго же госпитализировали.

Пенсионеру из Саратовской области грозит пожизненный срок за жестокое убийство. Пьяный 69-летний мужчина пришел с охотничьим ружьем к 57-летнему соседу и устроил скандал. В ходе ссоры пенсионер выстрелил соседу в голову, убив его на глазах у сожительницы.