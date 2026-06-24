Мужчину, ограбившего женщину возле бара в Нижнем Новгороде, задержали

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода местного жителя задержали по подозрению в ограблении женщины. Об этом ИА «Время Н» сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Янки Купалы. Согласно сообщению, 48-летняя женщина отдыхала у бара в компании малознакомого мужчины. Внезапно он ударил ее по лицу и сорвал золотые серьги с ушей. После этого подозреваемый скрылся и сдал украденные украшения в ломбард.

Личность мужчины была быстро установлена. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Сейчас он заключен под стражу. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.