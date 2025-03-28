Мужчину, ограбившего пенсионерку, задержали в Кузбассе

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который напал на пожилую женщину во дворе дома. Об этом сайту sibdepo.ru сообщила пресс-служба полиции Кузбасса.

Заявление подала дочь 84-летней горожанки. По ее словам, неизвестный напал на пенсионерку на улице Энтузиастов, ударил ее и вырвал сумку, в которой были телефон и 6000 рублей. Женщина упала, а нападавший сбежал.

Вскоре сотрудники полиции нашли подозреваемого — им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражи и грабежи. Он рассказал, что заметил потерпевшую в магазине и решил проследить за ней. В безлюдном месте мужчина отобрал у нее сумку, взял деньги, а остальное выбросил.

Подозреваемого заключили под стражу на время следствия.