Мужчину насмерть придавило собственным авто в Коптеве

Мужчина погиб во время ремонта своего автомобиля на Большой Академической улице в Коптеве. Об этом 360.ru сообщил источник.
Местный житель, на вид которому около 50 лет, чинил Volkswagen. Когда москвич снял колеса, автомобиль придавил его.
Тело мужчины извлекли из-под машины. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи диагностировали смерть.
Ранее в аэропорту Шереметьево на сотрудника «Аэрофлот Техникс» упала незакрепленная деталь от лайнера Superjet во время погрузки. В результате ЧП мужчина получил перелом позвоночника и умер на месте. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении 360.ru.
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