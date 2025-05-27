Мужчину насмерть придавило собственным авто в Коптеве

Источник 360.ru: в Коптеве мужчину насмерть придавило авто во время ремонта

Мужчина погиб во время ремонта своего автомобиля на Большой Академической улице в Коптеве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Местный житель, на вид которому около 50 лет, чинил Volkswagen. Когда москвич снял колеса, автомобиль придавил его.

Тело мужчины извлекли из-под машины. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи диагностировали смерть.

Ранее в аэропорту Шереметьево на сотрудника «Аэрофлот Техникс» упала незакрепленная деталь от лайнера Superjet во время погрузки. В результате ЧП мужчина получил перелом позвоночника и умер на месте. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении 360.ru.