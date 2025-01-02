Мужчину насмерть придавило КамАЗом на севере Москвы

КамАЗ придавил мужчину, когда тот занимался его ремонтом на севере Москвы. Предварительно, пострадавший скончался, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о происшествии поступила дежурному в 22:13. На территории металлобазы, расположенной на Дубнинской улице, мужчина занимался ремонтом грузового автомобиля.

В какой–то момент КамАЗ начал катиться вперед, человек оказался под ним. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее грузовик задавил пешехода на севере Москвы. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.