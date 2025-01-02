Мужчину насмерть придавило КамАЗом на севере Москвы
КамАЗ придавил мужчину, когда тот занимался его ремонтом на севере Москвы. Предварительно, пострадавший скончался, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Информация о происшествии поступила дежурному в 22:13. На территории металлобазы, расположенной на Дубнинской улице, мужчина занимался ремонтом грузового автомобиля.
В какой–то момент КамАЗ начал катиться вперед, человек оказался под ним. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее грузовик задавил пешехода на севере Москвы. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Украинцу разбили голову в сумском ТЦК
Более 7 тысяч человек посетили новогодние елки в ДК «Октябрь» в Подольске
Более 300 детей-льготников из Подольска получили путевки в центр здоровья
Мужчину насмерть придавило КамАЗом на севере Москвы
Более 200 детей из семей участников СВО Подольска побывали на шоу «Щелкунчик»
Боец ВСУ перед смертью назвал российского солдата лучшим в мире
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте