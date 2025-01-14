Мужчину нашли мертвым в реабилитационном центре в Дагестане

СК начал проверку после смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане

В реабилитационном центре Каспийска обнаружили тело 37-летнего мужчины, по этому факту началась проверка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

«Мужчину 1987 года рождения без признаков жизни обнаружили 13 января в реабилитационном центре в Каспийске», — заявили в СК.

Следователи организовали проверка для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

В начале января стало известно о смерти постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске. Он закрылся в комнате и умер, сотрудники заведения нашли тело только спустя несколько дней.

Также ранее трагический случай произошел в психоневрологическом интернате в Волгоградской области. Два несовершеннолетних воспитанника умерли от инфекции.

Детей доставили в больницу 23 и 27 ноября, но они оба скончались 28 ноября, несмотря на усилия врачей.