Мужчину нашли мертвым в реабилитационном центре в Дагестане
СК начал проверку после смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане
В реабилитационном центре Каспийска обнаружили тело 37-летнего мужчины, по этому факту началась проверка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.
«Мужчину 1987 года рождения без признаков жизни обнаружили 13 января в реабилитационном центре в Каспийске», — заявили в СК.
Следователи организовали проверка для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
В начале января стало известно о смерти постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске. Он закрылся в комнате и умер, сотрудники заведения нашли тело только спустя несколько дней.
Также ранее трагический случай произошел в психоневрологическом интернате в Волгоградской области. Два несовершеннолетних воспитанника умерли от инфекции.
Детей доставили в больницу 23 и 27 ноября, но они оба скончались 28 ноября, несмотря на усилия врачей.