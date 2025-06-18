Мужчину из Перми обвинили в убийстве знакомого канцелярским ножом

В Перми местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого канцелярским ножом. 58-летнему мужчине уже были предъявлены обвинения, сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 30 мая 2025 года.

«Товарищи распивали спиртное. Между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес 39-летнему потерпевшему несколько ударов канцелярским ножом в область шеи и тела. От полученных ран тот скончался на месте происшествия», — указано в сообщении ведомства.

Суд постановил поместить обвиняемого под стражу. Сейчас ведется сбор и закрепление доказательственной базы.