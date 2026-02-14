Мужчину чуть не придавило рухнувшим из-за схода снега козырьком подъезда

В Лыткарине обрушившийся из-за снега козырек подъезда чуть не задавил мужчину

В подмосковном городе Лыткарино мужчина едва не покалечился при выходе из многоквартирного дома. Его чуть не придавило обрушившимся из-за схода снежной массы козырьком подъезда, видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Следом за мужчиной шел школьник, но он просто не успел открыть дверь, поэтому и не пострадал. Как рассказали жители, это уже не первый такой случай в этом подъезде.

По предварительной информации, снег сошел с наружного блока кондиционера, установленного на фасаде одним из жильцов. Кровля многоэтажки плоская, поэтому с крыши снежные массы не могли сойти.

На место прибыла дежурная бригада управляющей компании, устраняющая последствия. Администрация взяла на контроль происходящее.

Ранее в Кирове снежная глыба рухнула на 11-летнюю девочку, когда она выходила из магазина. Ребенка госпитализировали с травмой головы, возбуждено уголовное дело.