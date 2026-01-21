Мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьеве, могут отправить на лечение

Химкинский городской суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении гражданина Белоруссии, который летом прошлого года в аэропорту Шереметьево напал на малолетнего ребенка. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области .

По версии следствия, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, в зоне выдачи багажа внезапно схватил незнакомого мальчика, поднял его над головой и с силой бросил на кафельный пол. Ребенок получил тяжелые травмы, однако остался жив — очевидцы быстро вмешались, а медики успели оказать помощь.

Дело квалифицировано как покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений. Вместе с тем психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент происшествия Витьков не отдавал отчета своим действиям и не осознавал их последствий.

В связи с этим в суд поступили материалы не для вынесения приговора, а для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Заседание пройдет в закрытом режиме 22 января 2026 года.

В июле пострадавшего двухлетнего мальчика выписали из больницы. Об этом 360.ru рассказала мать маленького пациента. Ребенок проходил лечение в центре Рошаля в Москве. Из-за падения об пол в воздушной гавани он получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.